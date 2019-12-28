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Зеленський підписав Виборчий кодекс

19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс.
Зеленський підписав Виборчий кодекс

Про це йдеться у статусі відповідного документу на сайті Верховної Ради, передає "Громадське".

Так, у розділі XXIIІ у статті 133 визначено, що «вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України".

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28 12 2019 14:00
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