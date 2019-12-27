Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів жителям зони АТО
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає LB.ua.
Закон регулює питання оформлення документів посвідчення особи, що підтверджують громадянство України, жителям зони проведення бойових дій.
Встановлюється, що оформлення документів, які підтверджують громадянство проживають в зоні АТО/ООС, здійснюється Державною міграційною службою за місцем звернення особи або його законного представника в тих уповноважених органах, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/ООС.
Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони АТО/ООС під час її проведення, проводиться за фактичним місцем проживання.
Також встановлюється, що для внесення відомостей про місце проживання в таких документах може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.
12 грудня Рада встановила оформлення документів, що засвідчують особу для тих, хто проживає в зоні АТО/ООС за місцем звернення.
Раніше Мінсоцполітики повідомляло, що станом на 11 листопада 2019 року на обліку перебували 1 млн 419 тис. 285 внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, що на 13 тис. 5 осіб менше.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків