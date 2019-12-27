Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів жителям зони АТО

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає LB.ua.

Закон регулює питання оформлення документів посвідчення особи, що підтверджують громадянство України, жителям зони проведення бойових дій.

Встановлюється, що оформлення документів, які підтверджують громадянство проживають в зоні АТО/ООС, здійснюється Державною міграційною службою за місцем звернення особи або його законного представника в тих уповноважених органах, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/ООС.

Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони АТО/ООС під час її проведення, проводиться за фактичним місцем проживання.

Також встановлюється, що для внесення відомостей про місце проживання в таких документах може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

12 грудня Рада встановила оформлення документів, що засвідчують особу для тих, хто проживає в зоні АТО/ООС за місцем звернення.

Раніше Мінсоцполітики повідомляло, що станом на 11 листопада 2019 року на обліку перебували 1 млн 419 тис. 285 внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, що на 13 тис. 5 осіб менше.