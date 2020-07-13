CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав закон №3377 для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу в зв'язку з карантином через коронавіруса. Документ був схвалений парламентом майже місяць тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон для підтримки культури на час карантину
Закон передбачає держдопомогу об'єктів кінематографа і зниження послуг для телерадіоорганізацій
Фото: Економічна правда
Про це Зеленський написав у Facebook, передає РБК - Україна.
Документ пропонує:
- зниження плати за наймання (оренду) майна за вимогу наймача (заклади культури) протягом усього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі з-за введених обмежень;
- на період карантину і до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;
- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "ПРО рекламу";
- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборона діяльності в умовах карантину, є неприпустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.
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13 07 2020 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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