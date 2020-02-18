Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Дітей грудного віку до двох років будуть годувати безкоштовно в школах і садках

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Зазначають, що 18 лютого документ повернули з підписом від президента,передає LB.ua.

Уперше цей документ Верховна Рада отримала 2015 року. Рада прийняла його з поправками 16 січня, 3 лютого закон підписав спікер.

Закон передбачає забезпечення харчуванням за рахунок держави дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та / або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до закону, харчування буде надаватися дітям із цих категорій і під час навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, що Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.