Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців
Зазначають, що 18 лютого документ повернули з підписом від президента,передає LB.ua.
Уперше цей документ Верховна Рада отримала 2015 року. Рада прийняла його з поправками 16 січня, 3 лютого закон підписав спікер.
Закон передбачає забезпечення харчуванням за рахунок держави дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та / або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до закону, харчування буде надаватися дітям із цих категорій і під час навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
Нагадаємо, що Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.
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