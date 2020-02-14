Зеленський розповів сенаторам США про деолігархізацію України
Президент України Володимир Зеленський 14 лютого у Києві провів зустріч із сенаторами США від Демократичної та Республіканської партій Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський розповів про закони, які, за його словами, сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує до приватизації понад півтисячі державних підприємств.
"Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі", - зазначив президент.
Як запевнили в ОП, сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни у нашій країні, і США готові підтримувати її на шляху змін.
Обговорюючи перебіг реформ в Україні, сторони наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.
"У нас дуже добрі відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроєктів", - повідомив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.
"Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з добрими людьми та привабливим інвестиційним кліматом", - сказав голова держави.
Також президент висловив Сполученим Штатам подяку за фінансову, військову й технічну допомогу. "Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну - наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах", - сказав Зеленський.
Читайте також: В ОП розказали про плани Зеленського на Мюнхенській конференції
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків