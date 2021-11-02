Зеленський підписав закон про держпідтримку великих інвестпроектів

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від EUR20 млн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, "цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року", пише "Інтерфакс-Україна".

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від EUR20 млн.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора через підписання прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій і науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Передбачено також створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу його тривалості.

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