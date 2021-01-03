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Зеленський підписав закон про допомогу з безробіття на час карантину

Кабінет Міністрів визначатиме порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір і строк надання
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації.
Зеленський підписав закон про допомогу з безробіття на час карантину Фото: Економічна правда

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України» № 1212-IX, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року” - ідеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що українське законодавство передбачало надання допомоги з часткового безробіття лише на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.

Згідно із підписаним законом, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.

Закон надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

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01 03 2021 15:16
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