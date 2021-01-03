Зеленський підписав закон про допомогу з безробіття на час карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України» № 1212-IX, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року” - ідеться в повідомленні.
В ОП зазначили, що українське законодавство передбачало надання допомоги з часткового безробіття лише на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.
Згідно із підписаним законом, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.
Закон надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Читайте також: З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі