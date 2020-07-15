Зеленський підписав закон про механізми погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" №719-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 червня.
"Метою закону є повне погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента у вівторок увечері.
Згідно з документом, погашення заборгованості здійснюється шляхом застосування процедури взаєморозрахунків, переведення боргу та відступлення права вимоги, погашення (списання) заборгованості за рахунок коштів державного бюджету.
"Імплементація закону сприятиме завершенню відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та розв'язанню проблем фінансового стану підприємств - учасників ринку електроенергії", - йдеться в повідомленні.
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