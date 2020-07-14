В Мінцифри працюють над легалізацією криптовалют та блокчейну

міністерство також підписало меморандум з Асоціацією "Блокчейн Україна", відповідно до якого вона долучиться до роботи над документом

"11 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", який розроблено Мінцифри, депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та БАУ".

Міністерство цифрової трансформації працює над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram-каналі, зазначає "Економічна правда".

"11 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", який розроблено Мінцифри, депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та БАУ (Асоціація "Блокчейн Україна" - ред) .

Але якщо після прийняття профільного закону №3637 не внести зміни до Податкового кодексу, це призведе не до відкриття ринку, а до полювання на індустрію з різними трактуваннями податкових зобов'язань. Тому Мінцифри разом з блокчейн-спільнотою вже розробляє законопроєкт, який дозволить ці зміни внести", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство також підписало меморандум з Асоціацією "Блокчейн Україна", відповідно до якого вона долучиться до роботи над документом.

Меморандум передбачає співпрацю щодо: погодження з міжнародними стандартами та рекомендаціями щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно віртуальних активів; розробки державної стратегії стимулювання розвитку сфери та створення інвестиційних умов для ведення бізнесу в Україні;

творення концепції та умов транспарентності державних процедур і розвитку інструментів суспільного моніторингу; створення концепції впровадження технології блокчейн у роботу державних реєстрів та інституцій України.

"Крім того, саме співпраця з БАУ стане ключовим фактором у формуванні ринку віртуальних активів. А це ще раз доводить, що правове поле для ринку віртуальних активів не нав’язується державою, а створюється з урахуванням побажань бізнесу", - підкреслили в Мінцифри.

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