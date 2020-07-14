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В Мінцифри працюють над легалізацією криптовалют та блокчейну

міністерство також підписало меморандум з Асоціацією "Блокчейн Україна", відповідно до якого вона долучиться до роботи над документом
"11 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", який розроблено Мінцифри, депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та БАУ".
В Мінцифри працюють над легалізацією криптовалют та блокчейну Фото: з вільних джерел

Міністерство цифрової трансформації працює над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram-каналі, зазначає "Економічна правда".

"11 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", який розроблено Мінцифри, депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine та БАУ (Асоціація "Блокчейн Україна" - ред) .

Але якщо після прийняття профільного закону №3637 не внести зміни до Податкового кодексу, це призведе не до відкриття ринку, а до полювання на індустрію з різними трактуваннями податкових зобов'язань. Тому Мінцифри разом з блокчейн-спільнотою вже розробляє законопроєкт, який дозволить ці зміни внести", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство також підписало меморандум з Асоціацією "Блокчейн Україна", відповідно до якого вона долучиться до роботи над документом.

Меморандум передбачає співпрацю щодо: погодження з міжнародними стандартами та рекомендаціями щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно віртуальних активів; розробки державної стратегії стимулювання розвитку сфери та створення інвестиційних умов для ведення бізнесу в Україні;

творення концепції та умов транспарентності державних процедур і розвитку інструментів суспільного моніторингу; створення концепції впровадження технології блокчейн у роботу державних реєстрів та інституцій України.

"Крім того, саме співпраця з БАУ стане ключовим фактором у формуванні ринку віртуальних активів. А це ще раз доводить, що правове поле для ринку віртуальних активів не нав’язується державою, а створюється з урахуванням побажань бізнесу", - підкреслили в Мінцифри.

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14 07 2020 10:06
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