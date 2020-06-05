У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют

"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави"

У Мінекоенерго заявили, що при наявності профіциту атомної генерації один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії - спрямування її на майнінг криптовалют.

Про це йдеться у роз'ясненні міністерства, пише "Економічна правда".

Зазначається, що на сьогодні в Україні - профіцит виробництва електроенергії: він, у тому числі, зумовлений і впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.

"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави.

Наразі для бізнесу вкрай важливо швидко зреагувати на виклики, а завдання держави - створити зрозумілі правила та комфортні умови, аби бізнес міг діяти як драйвер суспільного та економічного розвитку", - йдеться у повідомленні.

"Можна залишитись у радянській моделі, тобто витрачати ресурси на підтримку того, що є. Але при цьому маємо усвідомити, що це створює ідеальні умови для корупційних зловживань, і заплатять за це громадяни України зі своїх кишень.

Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", - підкреслили у Мінекоенерго.

У відомстві підкреслили, що розглядають можливість створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС.

"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі.

Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними.

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