У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют
Про це йдеться у роз'ясненні міністерства, пише "Економічна правда".
Зазначається, що на сьогодні в Україні - профіцит виробництва електроенергії: він, у тому числі, зумовлений і впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.
"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави.
Наразі для бізнесу вкрай важливо швидко зреагувати на виклики, а завдання держави - створити зрозумілі правила та комфортні умови, аби бізнес міг діяти як драйвер суспільного та економічного розвитку", - йдеться у повідомленні.
"Можна залишитись у радянській моделі, тобто витрачати ресурси на підтримку того, що є. Але при цьому маємо усвідомити, що це створює ідеальні умови для корупційних зловживань, і заплатять за це громадяни України зі своїх кишень.
Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", - підкреслили у Мінекоенерго.
У відомстві підкреслили, що розглядають можливість створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС.
"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі.
Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними.
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