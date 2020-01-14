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Зеленський підписав закон про протидію рейдерству

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради України, 13 січня документ було повернуто з підписом президента
Як повідомлялося, законопроект встановлює, що якщо сторона договору бажає відмовитися від автоматичного продовження договору оренди землі, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну договору, має подати до Державного реєстру майнових прав заяву про це.
Зеленський підписав закон про протидію рейдерству Фото: ua.news

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", ухвалений Верховною Радою 5 грудня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради України, 13 січня документ було повернуто з підписом президента.

Як повідомлялося, законопроект встановлює, що якщо сторона договору бажає відмовитися від автоматичного продовження договору оренди землі, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну договору, має подати до Державного реєстру майнових прав заяву про це. В разі відсутності такої заяви після настання відповідної дати закінчення дії договору він продовжується на той самий термін і з тими самими умовами.

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом терміну дії договору оренди, а також у разі його поновлення, зазначено в документі.

Законопроект також передбачає встановлення розміру гарантійного внеску за лотом на рівні 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки та 50% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою, але не менше ніж 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше ніж 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей.

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14 01 2020 11:56
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