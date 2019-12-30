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Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей

Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей.
Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей Фото: з вільних джерел

Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-ІХ підписаний 27 грудня, передає LB.ua.

Згідно з повідомленням, закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Євросоюзу, а також на впровадження рекомендацій комітету Ради Європи, наданих за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му пленарному засіданні MONEYVAL.

Крім того, закон вносить зміни в низку законодавчих актів, зокрема, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, Кодекс про адміністративні правопорушення та низку законів.

Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо ,що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс.

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30 12 2019 12:30
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