Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період

Закон запроваджує новий вид військової служби - військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період

Підписаний президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" №1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року за ініціативою глави держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації. Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці", - йдеться в повідомленні на сайті президента в середу.

В Офісі президента зазначили, що закон запроваджує новий вид військової служби - військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

"Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призвати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо", - наголосили в повідомленні.

Підписаний президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.

"Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів)", - підсумували в Офісі президента.