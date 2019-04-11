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Зеленський підписав закон про ратифікацію податкової угоди з США

Згідно закону, фінансові установи держав-партнерів будуть звільнятися від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів, від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших фінансових установ всередині держави-партнера або іншої держави-партнера
Закон зобов'язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США - IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.
Зеленський підписав закон про ратифікацію податкової угоди з США Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який дозволить уряду США перешкоджати ухиленням від сплати податків американських громадян, які працюють на території України, повідомляє "Економічна Правда".

Як інформує сайт Верховної Ради України, 4 листопада документ було повернуто з підписом президента.

Закон зобов'язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США - IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.

Згідно закону, фінансові установи держав-партнерів будуть звільнятися від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів, від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших фінансових установ всередині держави-партнера або іншої держави-партнера.

Крім того, також вони будуть звільнені від виконання вимоги закривати рахунок, власник якого не виконує вимоги FATCA, і від примусового утримання податку в розмірі 30% з платежів на адресу таких власників рахунків.

Збір інформації для податкового органу США буде здійснюватися централізовано державним органом з дотриманням вимог українського законодавства і передаватися в податковий орган США.

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04 11 2019 17:57
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