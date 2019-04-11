Зеленський підписав закон про ратифікацію податкової угоди з США
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який дозволить уряду США перешкоджати ухиленням від сплати податків американських громадян, які працюють на території України, повідомляє "Економічна Правда".
Як інформує сайт Верховної Ради України, 4 листопада документ було повернуто з підписом президента.
Закон зобов'язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних та юридичних осіб, до податкової служби США - IRS. Йдеться про номери рахунків, обороти за рахунками і залишки на них.
Згідно закону, фінансові установи держав-партнерів будуть звільнятися від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів, від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших фінансових установ всередині держави-партнера або іншої держави-партнера.
Крім того, також вони будуть звільнені від виконання вимоги закривати рахунок, власник якого не виконує вимоги FATCA, і від примусового утримання податку в розмірі 30% з платежів на адресу таких власників рахунків.
Збір інформації для податкового органу США буде здійснюватися централізовано державним органом з дотриманням вимог українського законодавства і передаватися в податковий орган США.
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