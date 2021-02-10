Зеленський підписав закон про реформу Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу ДК "Укроборонпром", що є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК.

Про це генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки", - написав Гусєв.

З його слів такий крок дозволить посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких – поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також дозволить запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу, дозволить створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами. А також здійснювати трансфер технологій та залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.

Як повідомлялося, 13 червня Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроєкту №3822 щодо реформи оборонно-промислового комплексу України – за прийняття законопроєкту в цілому проголосували 256 депутатів.

Документ передбачає перетворення Укроборонпрому в акціонерне товариство, єдиним акціонером якого буде держава в особі Кабінету Міністрів. При цьому галузеві та наукові-виробничі потужності будуть реорганізовані у господарські суб’єкти, які знаходитимуться під корпоративним управлінням Укроборонпрому.

Як ідеться у картці законопроєкту № 3822 на офіційному сайті Верховної Ради, 1 жовтня закон повертуто з підписом від Президента.