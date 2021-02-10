ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу ДК "Укроборонпром", що є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон про реформу Укроборонпрому
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки
Фото: з вільного доступу
Про це генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки", - написав Гусєв.
З його слів такий крок дозволить посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких – поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також дозволить запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу, дозволить створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами. А також здійснювати трансфер технологій та залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.
Як повідомлялося, 13 червня Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроєкту №3822 щодо реформи оборонно-промислового комплексу України – за прийняття законопроєкту в цілому проголосували 256 депутатів.
Документ передбачає перетворення Укроборонпрому в акціонерне товариство, єдиним акціонером якого буде держава в особі Кабінету Міністрів. При цьому галузеві та наукові-виробничі потужності будуть реорганізовані у господарські суб’єкти, які знаходитимуться під корпоративним управлінням Укроборонпрому.
Як ідеться у картці законопроєкту № 3822 на офіційному сайті Верховної Ради, 1 жовтня закон повертуто з підписом від Президента.
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