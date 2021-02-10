Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський підписав закон про реформу Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу ДК "Укроборонпром", що є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК.
Зеленський підписав закон про реформу Укроборонпрому Фото: з вільного доступу
Про це генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
 
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про реформу Державний концерн "Укроборонпром". Ця подія є крапкою у довгому та непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Та водночас ця подія - нова точка відліку для української оборонки", - написав Гусєв.
 
З його слів такий крок дозволить посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких – поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також дозволить запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу, дозволить створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами. А також здійснювати трансфер технологій та залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.
 
Як повідомлялося, 13 червня Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроєкту №3822 щодо реформи оборонно-промислового комплексу України – за прийняття законопроєкту в цілому проголосували 256 депутатів.
 
Документ передбачає перетворення Укроборонпрому в акціонерне товариство, єдиним акціонером якого буде держава в особі Кабінету Міністрів. При цьому галузеві та наукові-виробничі потужності будуть реорганізовані у господарські суб’єкти, які знаходитимуться під корпоративним управлінням Укроборонпрому.
 
Як ідеться у картці законопроєкту № 3822 на офіційному сайті Верховної Ради, 1 жовтня закон повертуто з підписом від Президента.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2021 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.