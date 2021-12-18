НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті ОП.
Документом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.
Нагадуємо, що 14 грудня Верховна Рада ухвалила даний законопроєкт.
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18 12 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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