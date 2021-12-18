Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".
Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті ОП.
 
Документом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2021 11:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.