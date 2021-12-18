Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Фото: з вільних джерел

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