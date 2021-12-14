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Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу для запуску "Дія.City"

Податкові пільги матимуть стосунок лише до IT-компаній, які стануть резидентами "Дії.City"
Верховна Рада 14 грудня ухвалила ще один законопроєкт, необхідний для запуску в Україні спеціального правового режиму для ІТ-сфери "Дії.City". Він стосується оподаткування.
Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу для запуску "Дія.City" Фото: president.gov.ua

За документ проголосували у другому читанні 285 депутатів, повідомляє "Громадське".

Як переконують у Мінцифри, законопроєкт передбачає одні з найкращих податкових умов у Європі:

  • можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПВК) за ставкою 9%;
  • податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 5%;
  • ЄСВ розміром 22% від мінімальної заробітної плати;
  • 1,5% військового збору.

Податкові пільги матимуть стосунок лише до IT-компаній, які стануть резидентами "Дії.City".

Ухвалений закон щодо податків є вже другим із необхідних для запуску "Дії.City". Основний - про створення такого правового режиму - парламент підтримав у липні, його вже підписав президент.

Не все так добре?

Попри те, що в Мінцифри запевняють у значних перевагах "Дії.City", опитування серед самих представників IT-сфери показало, що 79% виступають проти його впровадження, а підтримують лише 9%.

Зокрема, багато айтівців зазначали, що не довіряють Мінцифрі та державі, багато людей також очікують погіршення умов праці.

Окрім того, є занепокоєння, що в "Дії.City" не буде місця фізичним особам-підприємцям - при тому, що ФОПи поширені в ІТ-галузі.

Читайте також: Дія.City: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки фінального законопроєкту

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14 12 2021 15:56
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