Дія.City: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки фінального законопроєкту

Раніше комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт за основу за умови виправлення проблемного питання ЄСВ

ІТ-бізнес підтримує податкові ставки, що увійшли до фінального варіанту законопроєкту щодо спеціального податкового режиму Дія.City, таке навантаження зможе стимулювати розвиток ІТ-сфери й надалі.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської бізнес асоціації, зазначає "Економічна правда".

Так, у компромісному варіанті усіх обговорень щодо оптимальних податкових ставок для ІТ-індустрії податкове навантаження з одного фахівця за гіг-контрактом буде наступним:

ставка 5% податку на доходи фізосіб;

1,5% військового збору;

єдиний соцвнесок на рівні 22% з мінімальної зарплати.

Раніше комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт за основу за умови виправлення проблемного питання ЄСВ. Наразі через механічну помилку його розмір не підв’язується до "мінімалки"

"ІТ Комітет Асоціації підтримував та підтримує зазначені податкові ставки, задекларовані у законопроєкті №5376, адже такий рівень навантаження, на думку експертів Асоціації, є оптимальним та має зберегти існуючі темпи росту індустрії, а також стимулювати її у подальшому розвитку", - кажуть у ЄБА.

Проте в Асоціації також вказують на два зауваження до фінального тексту. Перше стосується збільшення порогу з 1 млн грн до 7 млн грн для цілей обов’язкової реєстрації платниками ПДВ.

Також, на думку Асоціації, варто встановити 5%-оподаткування ПДФО не лише для заробітної плати, але й на інші виплати (премії, бонуси тощо).

Крім цього, ІТ Комітет Асоціації сподівається, що розміри зазначеного у проєкті №5376 податкового навантаження (5%+1,5%+22% з мін.ЗП) все ж буде збережено протягом задекларованих 15-ти років.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" з'явилися нові послуги, зокрема реєстрація фізичної особи-підприємця, сплата податків та зміна місця реєстрації.