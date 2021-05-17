Сплата податків, реєстрація ФОП та петиції: які нові послуги з'явились у "Дії"

У додатку "Дія" з'явилися нові послуги, зокрема реєстрація фізичної особи-підприємця, сплата податків та зміна місця реєстрації.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, зазначає "Громадське".

Відтепер у "Дії" можна зареєструвати ФОП - без участі держреєстратора. Заявка на відкриття ФОП відразу надходитиме у реєстр фізосіб-підприємців. У міністерстві обіцяють, що заповнення заяви займатиме до 15 хвилин, а її обробка - декілька секунд.

Онлайн також можна сплатити податки та подати декларації. Як пояснює міністр Михайло Федоров, у "Дії" можна задекларувати доходи, сплатити єдиний податок і ЄСВ, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди. Також мають надходити сповіщення про граничні дати подання декларацій і сплати податків.

"Дія" вже знає рахунки, куди сплачувати, і суми обов'язкових зборів до сплати. Під час заповнення декларації ви зможете обирати: підключити інтеграцію з банком, тоді сума буде підтягуватись автоматично, або ж вручну вказати суму доходу", - зазначив Федоров.

Також з'явилася можливість змінити місце реєстрації, але поки послуга доступна не для всіх. Для цього потрібна ID-картка, заповнена заява та онлайн-підтвердження власника житла. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя. Наразі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прописки онлайн, після його ухвалення змінити місце реєстрації зможуть українці як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Дія. Підпис - електронний підпис у смартфоні. Ним можна користуватися, коли ви отримуєте державні послуги, підписуєте документи або ж онлайн-платежі у банках.

NFC-авторизація - власники ID-картки зможуть авторизуватися у додатку, приклавши картку до смартфона. Обіцяють, що за 30 секунд у додаток підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

Також презентували статичний QR-код. За його допомогою можна поділитися документами онлайн, замість того, щоб ксерити копії документів. У додатку буде показуватися, коли, скільки разів і кому поширювали цифрові копії документів.

Відтепер онлайн можна замінити водійське посвідчення. Для тих, у кого є водійське посвідчення, щогодини "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи", там будуть доступні штрафи, виписані патрульними. За 5 днів до закінчення терміну оплати "Дія" нагадає про несплачений штраф.