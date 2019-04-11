Судова реформа передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширює список посад, на які поширюється люстрація

Президент Володимир Зеленський підписав закон про судову реформу: "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

Судова реформа передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Раніше посольство Канади та представництво ЄС в Україні розкритикували низку положень ухваленого законопроєкту, зокрема заявивши про безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду й застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також Верховний суд просив президента Володимира Зеленського ветувати ухвалений парламентом закон про судову реформу. Судді вважають, що ухвалення закону несе потенційні загрози незалежності суддів.

Нагадаємо, що посли країн Заходу попросили переглянути частину положень судової реформи.