Посли країн Заходу попросили переглянути частину положень судової реформи
Про це пише "Судебно-юридическая газета", у розпорядженні якої є заява послів. Варто зазначити, що лист датований 15 жовтня, а законопроєкт про який йдеться, Верховна Рада остаточно ухвалила 16 жовтня, повідомляє "Громадське".
Підписанти запропонували адресатам заяви провести зустріч, щоб пояснити загрози окремих положень ухваленого Радою законопроєкту цілям реформи.
Зокрема вони висловили зауваження щодо скорочення складу суддів Верховного Суду, наголосивши, що такому рішенню має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій для забезпечення доступу до правосуддя та стабільності судової системи.
Також посли стурбовані підпорядкуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищій раді правосуддя, оскільки надання ВРП повноважень затверджувати правила та методологію відбору суддів перешкоджає ВККС ефективно виконувати свої функції.
Ще частина зауважень стосувалася вимог до відбору членів комісії.
"Вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включно з умовами участі та залучення міжнародних експертів, потребують перегляду, аби забезпечити їхню ефективність" - йдеться у листі.
Закон про зміни у судовій системі, запропонований президентом Володимиром Зеленським, Рада ухвалила 16 жовтня.
Судова реформа передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширює список посад, на які поширюється люстрація.
15 жовтня голова Верховного суду Валентина Данішевська виступила у парламенті проти ухвалення цього законопроєкту. За її словами перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи а, 19,5 тисяч ув’язнених чекають на судове рішення, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються до судів, до того ж у судовій системі не вистачає 2 тисячі суддів.
Раніше посольство Канади та представництво ЄС в Україні розкритикували низку положень ухваленого законопроєкту, зокрема заявивши про безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду й застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також стурбованість висловили у Раді Європи.
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