Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Зеленський підписав закон про тарифи на опалення

Верховна Рада ухвалила зазначений закон в другому читанні 3 грудня 2020 року
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".
Зеленський підписав закон про тарифи на опалення Фото: ua.news

ВР ухвалила зазначений закон в другому читанні 3 грудня 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він покликаний виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року у Нацкомісії з тарифів відсутні повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при цьому місцевій владі ці повноваження не передані.

Таким чином, до сих пір продовжують діяти тарифи на виробництво тепла, встановлені в 2018 році.

Законом запропоновано усунути цю колізію, що дозволить НКРЕКП встановлювати тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначав, що ухвалення законопроєкту дозволить підприємствам ТКЕ застосовувати економічно обґрунтовані тарифи, встановлені регулятором, передає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що у літні місяці 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме мінімуми аналогічного періоду минулого року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2021 13:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.