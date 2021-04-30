Зеленський підписав закон про тарифи на опалення
ВР ухвалила зазначений закон в другому читанні 3 грудня 2020 року, повідомляє "Економічна правда".
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він покликаний виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року у Нацкомісії з тарифів відсутні повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при цьому місцевій владі ці повноваження не передані.
Таким чином, до сих пір продовжують діяти тарифи на виробництво тепла, встановлені в 2018 році.
Законом запропоновано усунути цю колізію, що дозволить НКРЕКП встановлювати тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.
Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначав, що ухвалення законопроєкту дозволить підприємствам ТКЕ застосовувати економічно обґрунтовані тарифи, встановлені регулятором, передає "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що у літні місяці 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме мінімуми аналогічного періоду минулого року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам