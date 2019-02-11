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Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінансових послуг

"Вони будуть захищені від нав’язування непотрібних послуг, адже розумітимуть, які саме послуги включаються у повну вартість..."
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінансових послуг, який передбачає покарання фінансових установ за неправдиву інформацію про свої фінансові продукти.
Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінансових послуг Фото: з вільних джерел

Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

Закон набуде чинності через 3 місяці з дати публікації в офіційній пресі уряду.

"Фінансові установи розкриватимуть повну інформацію про вартість послуг у рекламі та на сайтах. Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав’язування непотрібних послуг, адже розумітимуть, які саме послуги включаються у повну вартість", - прокоментували рішення у Національному банку.

Там нагадують, що за порушення прав споживачів фінансових послуг, таких як кредит, депозит та страхування, накладатимуть штрафи у розмірі до 13,6 тисячі гривень.

Зазначається, що законом передбачається покарання фінансовим компаніям та банківським установам за те, що вони надають неправдиву інформацію про послуги, які надають. Зокрема, щодо відсоткових ставок за кредитами та депозитами, комісій та інших платежів, які присутні у кредитній угоді, але відсутні у рекламі фінансової послуги.

"Так, проведені серед банків дослідження щодо висвітлення реальної ставки з урахуванням загальних витрат за кредитом показали, що задекларована банком номінальна процентна ставка споживчого кредиту часто виявляється значно меншою від розміру реальної процентної ставки, розрахованої з включенням до загальних витрат за кредитом послуг третіх осіб, що суттєво збільшує загальні витати за кредитом", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Депутати сподіваються, що новий закон допоможе споживачам побачити реальну картину вартості кредитів та підвищить рівень довіри населення до банків, страхових компаній та інших фінансових установ.

11 вересня 2019 року Рада підтримала цей закон у першому читанні.

12 червня у Нацбанку створили окремий підрозділ для захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Нагадаємо, що Рада ухвалила закон про боротьбу з рейдерством

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02 11 2019 11:30
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