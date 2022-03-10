Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки

ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російських окупантів. Нещодавно наші воїни повернули під свій контроль ще два населені пункти у Херсонській області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що хорошими результатами на фронті відзначились бійці 129 бригади ТрО Кривого Рогу. "Українські захисники звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - розповів Зеленський. Слідом за президентом інформацію про те, що ЗСУ повернули контроль над населеними пунктами, і глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Посадовець наголосив, що ці дані є офіційними. Раніше повідомлялось, що українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.

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