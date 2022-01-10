НОВИНИУкраїнські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ вже в Лимані
Фото: dt.ua
Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня
"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - заявив він.
1 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман. А по обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.
Раніше повідомлялось, що Президент Володимир Зеленський заявив про суттєві результати Збройних Сил України на сході нашої держави та подякував українським бійцям за хоробрість і героїзм.
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