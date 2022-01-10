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ЗСУ вже в Лимані

Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої.
ЗСУ вже в Лимані Фото: dt.ua

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - заявив він.

1 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман. А по обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

Раніше повідомлялось, що  Президент Володимир Зеленський заявив про суттєві результати Збройних Сил України на сході нашої держави та подякував українським бійцям за хоробрість і героїзм.

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01 10 2022 17:01
ТЕГИ: лиман
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