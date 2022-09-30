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Зеленський відзначив суттєві результати ЗСУ на сході України: звільнено Ямпіль поблизу Лимана

Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це - кроки, які значать для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму! Це дуже важливо
Президент Володимир Зеленський заявив про суттєві результати Збройних Сил України на сході нашої держави та подякував українським бійцям за хоробрість і героїзм.
Зеленський відзначив суттєві результати ЗСУ на сході України: звільнено Ямпіль поблизу Лимана Фото: з вільного доступу
Про це він сказав у щоденному вечірньому відеозверненні.
 
"Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це - кроки, які значать для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму! Це дуже важливо", - зазначив Зеленський.
 
У зверненні він відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість та героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках, а також військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.
 
"Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України. Шлях нашої держави складний. Шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий – поразка, ганьба й засудження", – підкреслив Зеленський.
 
Як повідомлялося, раніше речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному заявив, що операція з оточення російських військ біля Лимана Донецької області перебуває "на етапі завершення". ЗСУ взяли під вогневий контроль усі шляхи до міста.
 
Нагадаємо, що президент росії володимир путін підписав документи про "приєднання" до складу рф маріонеткових утворень "днр", "лнр", а також захоплених російською армією територій Херсонської та Запорізької областей України.
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30 09 2022 22:14
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