Зеленський після перемоги: Обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх, - ВІДЕО

Зеленський вийшов під пісню з фільму "Слуга народу", до озвучення результатів екзит-полу, давати якісь коментарі відмовився, але попозував для фото і селфі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе українців.

Після оголошення результатів екзит-полу, Зеленський поцілував і обняв дружину, а потім усіх представників свого штабу, що були поруч з ним на сцені. Про це він сказав у своєму штабі у КВЦ "Парковий" після озвучення результатів екзит-полів.

"I feel good. Thank you. Don't cry", - Зеленський почав свою промову англійською, але швидко перейшов на українську.

"Ми зробили це разом. Дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, о вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула все, що про мене говорили, вона, мабуть,не вийшла б за мене. Батькам моєї дружини. Дякую усій моїй команді", - сказав Зеленський.

Шоумен також подякував "95-й квартал", пожартувавши, що тепер він може називатися "Кварталом 73" - за відсотками голосів, відданих за кандидата Зеленського.

Також Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за чесну службу, військових і волонтерів за захист України, СБУ - "за те, що тримала мене в тонусі".

"Спасибі всім українцям, які мене підтримали, спасибі всім, хто голосував інакше. Обіцяю, що ніколи вас всіх не підведу. Я хочу сказати всім країнам пострадянського союзу. Подивіться на нас - все можливо!", - сказав Зеленський.

В кінці свого виступу кандидат подякував Богу і разом зі своєю командою після оголошення результатів екзит-полів пішов в закриту частину штабу.

Нагадаємо, що Зеленський виграв вибори президента України з величезним відривом.

За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.