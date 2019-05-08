Зеленський поспілкувався із новим прем’єром Британії
Під час розмови Зеленський привітав Джонсона з перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії, повідомляє "Європейська правда"
"Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності" - повідомили у прес-службі президента.
Під час розмови, йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.
Про конкретні плани щодо можливих зустрічей у повідомленні не йдеться, хоча ЄП відомо, що банкова має бажання організувати зустріч президента України та прем'єра Британії.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн