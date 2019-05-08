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Зеленський поспілкувався із новим прем’єром Британії

"Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
Зеленський поспілкувався із новим прем’єром Британії Фото:president.gov.ua

Під час розмови Зеленський привітав Джонсона з перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії, повідомляє "Європейська правда"

"Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності" - повідомили у прес-службі президента.

Під час розмови, йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.

Про конкретні плани щодо можливих зустрічей у повідомленні не йдеться, хоча ЄП відомо, що банкова має бажання організувати зустріч президента України та прем'єра Британії.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил

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