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Зеленський подав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

16 липня 2025, 20:22
Зеленський подав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
Фото: Еспресо.TV
На посаду керівника Укроборонпрому повернеться Герман Сметанін, повідомив президент.

Президент Володимир Зеленський ввечері у середу, 16 липня, повідомив, що підписав документи до Верховної Ради щодо Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Про це він сказаву вечірньому відеозверненні.

Також Зеленський додав, що Герман Сметанін очолить Укроборонпром.

"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше", — додав український президент.

Зеленський зазначив, що Україна прагне досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. 

"Впевнений: можна це реалізувати", — додав він.

Денис Шмигаль працював прем'єр-міністром України з 4 березня 2020 року — найдовше ніж будь-хто з його попередників на цій посаді. Історичний рекорд України він побив ще в лютому 2024 року, коли пропрацював на посаді понад 1460 днів, побивши рекорд Миколи Азарова (очолював Кабмін з березня 2010 до січня 2014 року).

Зеленський запропонував міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Денису Шмигалю він запропонував посаду міністра оборони, заявивши, що його досвід «точно буде корисним» на цій посаді.

Денис Шмигальміністр оборониВолодимир Зеленський

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