Зеленський подав законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства деяким іноземцям

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає спрощене отримання громадянства деякими категоріями іноземців.

Законопроєкт передбачає звільнення певних категорій осіб від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України, передає LB.ua.

Документ також пропонує звільняти від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України особами, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали в забезпеченні національної безпеки й оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Також передбачено звільнення від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство особам, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали в своїй країні переслідування, з умовою надання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проєкт пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від людини причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства і т.д.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до низки законів України, передбачивши надання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах і т.д.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що влада збирається в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старших 80 років.