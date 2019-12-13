Зеленський подав законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства деяким іноземцям
Законопроєкт передбачає звільнення певних категорій осіб від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України, передає LB.ua.
Документ також пропонує звільняти від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України особами, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали в забезпеченні національної безпеки й оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.
Також передбачено звільнення від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство особам, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали в своїй країні переслідування, з умовою надання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.
Крім того, проєкт пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від людини причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства і т.д.
Законопроєкт також пропонує внести зміни до низки законів України, передбачивши надання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах і т.д.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що влада збирається в 2020 році істотно підвищити пенсії для людей старших 80 років.
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