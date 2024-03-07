Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великій Британії

07 березня 2024, 19:30
Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великій Британії
МЗС спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Тривалий час Україна не має свого посла у Британії. Це після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка  у липні 2023 року. Перед звільненням Пристайко розкритикував українського президента за його зауваження про подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу. Посол назвав слова Зеленського про те, що той щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу "нездоровим сарказмом".

Президент звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ в лютому. 

Залужнийвійна в Україніросія окупантиПосол Британії

Останні матеріали

Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється