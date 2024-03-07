Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великій Британії
7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.
Тривалий час Україна не має свого посла у Британії. Це після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023 року. Перед звільненням Пристайко розкритикував українського президента за його зауваження про подяку міністру оборони Британії Бену Воллесу. Посол назвав слова Зеленського про те, що той щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу "нездоровим сарказмом".
Президент звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ в лютому.