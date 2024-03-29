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ПОЛІТИКА

Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдові

29 березня 2024, 19:56
Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдові
Данілов
У зверненні Зеленський повторив, що екссекретар РНБО "продовжить роботу на дипломатичному напрямку".

Президент погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 29 березня.

"Я погодив кандидатуру Данілова як посла нашої країни в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну", — пояснив Володимир Зеленський і наголосив, що Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив його наступником Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

МолдовазеленськийДанілов

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