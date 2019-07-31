Зеленський поговорив по телефону з Лукашенком
Президент Білорусі привітав українського колегу з успішним проведенням своїх політичних кампаній, побажавши успіхів у формуванні органів влади і в подальшій роботі, повідомляє LB.ua.
Зеленський ще раз запросив Лукашенка відвідати Україну в рамках Форуму регіонів України та Білорусі, який пройде в Житомирі в жовтні. Білоруський лідер прийняв запрошення, відзначивши, що як ініціатор і співавтор цього заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн.
Зеленський також розповів колезі про ситуацію на Донбасі і подякував за організацію ефективного переговорного майданчика і загалом за підтримку Білорусі в урегулюванні ситуації в цьому регіоні. Лукашенко запевнив, що Мінськ і надалі докладатиме всіх зусиль для цього.
Лідери обговорили питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема, розвиток співпраці в сфері промисловості і сільського господарства. Окремою темою розмови стала взаємодія і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.
Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі, і, згідно з повідомленням, Зеленський це запрошення прийняв.
Нагадаємо, що у Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери, Романа Шухевича та нацистської символіки.
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