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Зеленський помолився за мир в Україні біля Стіни плачу

«Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях»
Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні.
Зеленський помолився за мир в Україні біля Стіни плачу Фото: Офіс Президента

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

«Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях», – підкреслив Зеленський.

Зазначається, що молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Нагадаємо, що український президент зазначив, що на зустрічі в Нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

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23 01 2020 17:20
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