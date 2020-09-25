Зеленський пообіцяв масштабну реставрацію замків, музеїв,інших об'єктів культурної спадщини на Закарпатті

"Окрім нових доріг, нових шкіл, лікарень, ми розпочнемо масштабну реставрацію замків, музеїв та інших об'єктів культурної спадщини", - сказав Зеленський

Президент запевнив, що туристичний потенціал краю та інфраструктурні умови для жителів Закарпаття є важливим для нього питанням.

Наступного року в рамках програми "Велике будівництво" розпочнеться масштабна реставрація замків, музеїв та інших об'єктів культурної спадщини в Закарпатській області, заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Також триває і наступного року буде ще активніша наша програма "Велике будівництво". Окрім нових доріг, нових шкіл, лікарень, ми розпочнемо масштабну реставрацію замків, музеїв та інших об'єктів культурної спадщини", - сказав Зеленський, виступаючи на презентації Стратегії розвитку Закарпатської області в п'ятницю.

Президент запевнив, що туристичний потенціал краю та інфраструктурні умови для жителів Закарпаття є важливим для нього питанням.

"А минулого тижня парламент України ухвалив поданий мною закон, який надає пільги для туристичної сфери України. Ми не зупиняємося на цьому важливому, складному шляху, щоб наші регіони, зокрема й Закарпаття, змогли повністю розкрити свій туристичний потенціал", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави нагадав, що під час візиту до Словаччини було підписано угоду, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород".

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