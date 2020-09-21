У Сколівський Бескидах облаштували новий екопритулок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.
Туристичний пункт в урочищі Дубравка Бутивлянського лісництва створили в межах реалізації проєкту "Розвиток сталого туризму в природоохоронних територіях Карпат". Нова локація може вмістити 50 осіб. На території спорудили альтанки у бойківському стилі, облаштували автостоянку, встановили столи зі зручними лавами, а також місця для збирання сміття.
Як підкреслили в ОДА, створення екологічного пункту "Дубравка" – надзвичайно важливе для НПП "Сколівські Бескиди", адже локація розташовується на перетині відразу трьох туристичних маршрутів: на гору Парашка, Перехресна і урочища "Альтана".
У пункті працюватиме консультант, який надаватиме потрібну інформацію та первинну допомогу, допомагатиме обирати маршрут. Також це сприятиме частковому розвантаженню пункту біля водоспаду Кам’янка.
"Одне із завдань сьогодення – створити успішний продукт в національному природному парку і не нашкодити довкіллю, тому розвиток активного туризму має базуватися на концепції стійкості, збалансованості потреб туристів та збереження природного середовища", – наголосив під час відвідування парку директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.
За словами т.в.о. директора нацпарку "Сколівські Бескиди" Василя Приндака, крім відкриття екопритулку в урочищі Дубравка, також заплановані розчищення та маркування еколого-пізнавальної стежки "м. Сколе – гора Парашка" та підвищення професійного рівня персоналу парку (обмін досвідом з фахівцями польських природоохоронних установ, проведення семінарів, тренінгів, видавництво промоційної продукції).
Туристичний пункт споруджено за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020" за співфінансування з обласного бюджету, його вартість становить 295 тис. грн.
Реалізацією проєкту "Розвиток сталого туризму в природоохоронних територіях Карпат", який спрямований на збереження та промоцію природоохоронних територій Карпат, займаються НПП "Сколівські Бескиди" у партнерстві з Асоціацією органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна" та Асоціацією розвитку і промоції Підкарпаття "Про Карпатія".
Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.
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