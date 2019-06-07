Зеленський пообіцяв Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" Львова

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" міста в 2016-2017 роках.

Про це глава держави заявив у Львові під час представлення нового голови ЛОДА у відповідь на заклик Садового провести реальне розслідування за фактом підпалу Грибовицького сміттєзвалища та подальшої "сміттєвої блокади»"Львова, повідомляє LB.ua.

"Тому ми і привезли голову Служби безпеки України. Ми хочемо почути конкретні прізвища людей, виконавців, виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути відповіді на ці питання, то ми займемося цими людьми", - сказав Зеленський.

Після чого керівник Офісу президента України Андрій Богдан зазначив, що заяв Садового про тиск з боку колишнього глави держави Петра Порошенка досить для відкриття кримінального провадження.

"Усі заяви, які озвучив пан Садовий, можна вважати заявою про злочин, - це екологічна безпека держави, це безпека цілого міста. Таку заяву про злочин потрібно внести до Єдиного державного реєстру, і, я думаю, що Служба безпеки зобов'язана ефективно розслідувати, хто давав команду, кому давали команду, як виконували, як блокували, які підрозділи були задіяні. Відповідних посадових осіб, якщо мало місце порушення трудової дисципліни, на підставі цих даних звільнити, а хто безпосередньо незаконні вказівки виконував, їх треба притягнути до відповідальності", - сказав Богдан.

У той же час Садовий заявив, що в разі відкриття кримінального провадження, він і міська рада нададуть правоохоронцям всі необхідні документи.

Нагадаємо, що Львівська міськрада з 1 липня повернула собі повноваження з вивезення та захоронення сміття, за що останні два роки відповідала обласна адміністрація згідно з угодою, підписаною на піку сміттєвої кризи у 2017 році.