Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський пообіцяв Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" Львова

Заяв Садового про тиск з боку колишнього глави держави достатньо для відкриття кримінального провадження
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" міста в 2016-2017 роках.
Зеленський пообіцяв Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" Львова Фото: facebook.com

Про це глава держави заявив у Львові під час представлення нового голови ЛОДА у відповідь на заклик Садового провести реальне розслідування за фактом підпалу Грибовицького сміттєзвалища та подальшої "сміттєвої блокади»"Львова, повідомляє LB.ua.

"Тому ми і привезли голову Служби безпеки України. Ми хочемо почути конкретні прізвища людей, виконавців, виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути відповіді на ці питання, то ми займемося цими людьми", - сказав Зеленський.

Після чого керівник Офісу президента України Андрій Богдан зазначив, що заяв Садового про тиск з боку колишнього глави держави Петра Порошенка досить для відкриття кримінального провадження.

"Усі заяви, які озвучив пан Садовий, можна вважати заявою про злочин, - це екологічна безпека держави, це безпека цілого міста. Таку заяву про злочин потрібно внести до Єдиного державного реєстру, і, я думаю, що Служба безпеки зобов'язана ефективно розслідувати, хто давав команду, кому давали команду, як виконували, як блокували, які підрозділи були задіяні. Відповідних посадових осіб, якщо мало місце порушення трудової дисципліни, на підставі цих даних звільнити, а хто безпосередньо незаконні вказівки виконував, їх треба притягнути до відповідальності", - сказав Богдан.

У той же час Садовий заявив, що в разі відкриття кримінального провадження, він і міська рада нададуть правоохоронцям всі необхідні документи.

Нагадаємо, що Львівська міськрада з 1 липня повернула собі повноваження з вивезення та захоронення сміття, за що останні два роки відповідала обласна адміністрація згідно з угодою, підписаною на піку сміттєвої кризи у 2017 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2019 15:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.