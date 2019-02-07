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Львівська мерія повернула собі функцію вивезення і захоронення сміття

Без Порошенка і Синютки сміттєвої кризи немає
Львівська міськрада з 1 липня повернула собі повноваження з вивезення та захоронення сміття, за що останні два роки відповідала обласна адміністрація згідно з угодою, підписаною на піку сміттєвої кризи у 2017 році.
Львівська мерія повернула собі функцію вивезення і захоронення сміття Фото: svit24.net

"Ми попередньо готувалися до повернення повноважень. Хочу зазначити, що той стан речей, який є сьогодні, підтверджує, що у 2017 році робота міста з вивезення відходів блокувалася. Зараз внутрішня ситуація в країні змінилася, і сподіваюся, таких проблем більше не буде. Сьогодні сміття вивозиться в нормальному режимі, і сподіваюся, що так і буде", - сказав віцемер Сергій Бабак, повідомляє прес-служба ЛМР.

Повернувши повноваження поводження з відходами, мерія продовжить працювати з нинішніми перевізниками. Договори з ними продовжено до 1 жовтня. Перевізникам місто відшкодовує витрати на вивезення ТПВ до полігонів на далекі відстані, а тим, хто приймає ТПВ зі Львова, надаватимуть субвенцію.

Нагадаємо, що у Києві проектують потужний сміттєпереробний завод.

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02 07 2019 12:51
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