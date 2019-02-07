Львівська мерія повернула собі функцію вивезення і захоронення сміття
"Ми попередньо готувалися до повернення повноважень. Хочу зазначити, що той стан речей, який є сьогодні, підтверджує, що у 2017 році робота міста з вивезення відходів блокувалася. Зараз внутрішня ситуація в країні змінилася, і сподіваюся, таких проблем більше не буде. Сьогодні сміття вивозиться в нормальному режимі, і сподіваюся, що так і буде", - сказав віцемер Сергій Бабак, повідомляє прес-служба ЛМР.
Повернувши повноваження поводження з відходами, мерія продовжить працювати з нинішніми перевізниками. Договори з ними продовжено до 1 жовтня. Перевізникам місто відшкодовує витрати на вивезення ТПВ до полігонів на далекі відстані, а тим, хто приймає ТПВ зі Львова, надаватимуть субвенцію.
Нагадаємо, що у Києві проектують потужний сміттєпереробний завод.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху