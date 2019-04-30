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Зеленський пообіцяв трудитися, як Джордж Вашингтон

"Я вам, українці, всім обіцяю: незважаючи на ваш вибір, обіцяю трудитися, обіцяю вас не підвести"
Новообраний президент Володимир Зеленський подякував українцям за довіру і пообіцяв трудитися задля них по совісті за прикладом Джорджа Вашингтона.
Зеленський пообіцяв трудитися, як Джордж Вашингтон Володимир Зеленський

"Сьогодні, 30 квітня, ЦВК офіційно оголосила результати президентських виборів. Я всім ще раз дякую за підтримку", - сказав обраний президент, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що в цій даті є певний символізм, оскільки в цей день 230 років тому відбулась інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона.

"Я не порівнюю себе з цим видатним політичним діячем - поки що рано, але, якщо ви не проти, я його процитую: "Трудись, щоб у твоїй душі не згасли ці крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю". Ось це я вам, українці, всім обіцяю: незважаючи на ваш вибір, обіцяю трудитися, обіцяю вас не підвести", - заявив новообраний президент.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія на засіданні 30 квітня встановила та оголосила офіційні результати чергових виборів Президента України, новим главою держави обрано Володимира Зеленського.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

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30 04 2019 20:31
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