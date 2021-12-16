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Зеленський попросив ще три країни підтримати вступ України до ЄС

На зустрічі з прем’єром Бельгії Александром де Кроо Зеленський говорив про безпекову ситуацію на сході України та в окупованому Криму
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на саміт "Східного партнерства" у Брюсселі зустрівся з прем’єрами Австрії, Бельгії та Іспанії і на цих зустрічах просив підтримати майбутній вступ України у ЄС.
Зеленський попросив ще три країни підтримати вступ України до ЄС Фото: ООН

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комюніке Офісу президента.

На зустрічі з прем’єром Бельгії Александром де Кроо Зеленський говорив про безпекову ситуацію на сході України та в окупованому Криму.

"Володимир Зеленський запропонував голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави", - зазначають у тексті.

Також президент піднімав питання про можливу участь бельгійського бізнесу та інвесторів в інфраструктурних та інших проєктах в Україні. 

На зустрічі з прем’єром Іспанії Педро Санчесом Володимир Зеленський розповів про нещодавні євроінтеграційні кроки України і також повідомив про очікування щодо підтримки з боку Іспанії європейської перспективи України на двосторонньому рівні.

Крім того, говорили про економічну співпрацю, зокрема у сферах енергетики, виробництва продуктів харчування та розвитку інфраструктурних проектів.

Прохання офіційно підтримати майбутнє членство України в ЄС президент підняв також у розмові з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Також обговорювали безпекову ситуацію та економічну співпрацю.

15 грудня Словенія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України, ставши сьомою такою країною.

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16 12 2021 11:43
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