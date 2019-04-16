Зеленський, Порошенко й "Олімпійський" підписали угоду щодо дебатів

"Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії"

Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський".

"Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це - тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня", - повідомив Олег Медведєв, інформує УП.

Також за його словами, ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори.

"Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії", - сказав Медведєв.

У команді діючого президента запевнили, що Порошенко згоден да дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути "змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу".

"За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це - дебати на базі суспільного телебачення", - додав він.

Нагадаємо, що Петро Порошенко пропонує своєму опоненту Володимиру Зеленському провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00. Однак у штабі Зеленського не підтримують цю пропозицію, тому дебати згідно із законодавством мають розпочинатися з 19:00 19 квітня.