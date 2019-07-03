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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський поскаржився в Держдеп на тиск

"Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ"
Кандидат у президенти артист Володимир Зеленський розповів заступнику державного секретаря США з політичних питань Девіду Гейлу про порушення в передвиборчої кампанії і тиск.
Зеленський поскаржився в Держдеп на тиск Фото:Facebook

Зокрема, кандидат у четвер провів зустріч з представником держдепу. На зустрічі також була присутня посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє прес-служба команди Зеленського у Facebook.

"Кандидат у Президенти розповів пану Гейлу про перебіг передвиборчої кампанії, у якій наразі фіксуються порушення… Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ", -  йдеться в повідомленні.

Також вони обговорили "важливість прозорості й демократичності майбутніх виборів".

Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.

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07 03 2019 17:59
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