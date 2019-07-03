ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти артист Володимир Зеленський розповів заступнику державного секретаря США з політичних питань Девіду Гейлу про порушення в передвиборчої кампанії і тиск.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський поскаржився в Держдеп на тиск
"Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ"
Фото:Facebook
Зокрема, кандидат у четвер провів зустріч з представником держдепу. На зустрічі також була присутня посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє прес-служба команди Зеленського у Facebook.
"Кандидат у Президенти розповів пану Гейлу про перебіг передвиборчої кампанії, у якій наразі фіксуються порушення… Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ", - йдеться в повідомленні.
Також вони обговорили "важливість прозорості й демократичності майбутніх виборів".
Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.
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07 03 2019 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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