Зеленський поскаржився в Держдеп на тиск

"Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ"

Кандидат у президенти артист Володимир Зеленський розповів заступнику державного секретаря США з політичних питань Девіду Гейлу про порушення в передвиборчої кампанії і тиск.

Зокрема, кандидат у четвер провів зустріч з представником держдепу. На зустрічі також була присутня посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє прес-служба команди Зеленського у Facebook.

"Кандидат у Президенти розповів пану Гейлу про перебіг передвиборчої кампанії, у якій наразі фіксуються порушення… Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском - біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ", - йдеться в повідомленні.

Також вони обговорили "важливість прозорості й демократичності майбутніх виборів".

Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.