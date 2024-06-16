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Зеленський повідомив, коли відбудеться наступний Саміт миру

16 червня 2024, 18:24
Зеленський повідомив, коли відбудеться наступний Саміт миру
Фото: Укрінформ
Український президент Володимир Зеленський розказав, що наступний, другий Саміт миру відбудеться через місяці, а не роки.

Про це він сказав на підсумках другого пленарного засідання учасників саміту.

Робота над проведенням другого Саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки.

 

"Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка до того дня займе місяці, не роки. І коли план буде готовий, а кожен крок пропрацьований, тоді відкриється шлях до проведення другого Саміту мири, а отже, й до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру", - сказав Зеленський. 

Він додав, що вже є країни, які готові його прийняти, переговори з ними розпочато. Скоріш за все другий Саміт відбудеться в ОАЄ, або у Саудівській Аравії. І там будуть представники росії.

Раніше ми писали, що було опубліковано список країн, які підписали спільне комюніке Саміту миру і текст договору.

 

Володимир Зеленськийсаміт миру

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