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Опубліковано список країн, які підписали спільне комюніке Саміту миру і текст договору

16 червня 2024, 15:08
Опубліковано список країн, які підписали спільне комюніке Саміту миру і текст договору
80 країн і чотири організації, серед яких Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада і Європейський парламент, підтримали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру – міжнародної конференції для пошуку шляхів мирного врегулювання збройного конфлікту між росією та Україною.

Про це передає Радіо Свбвода

Серед тих, хто комюніке не підписав: Туреччиан, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

В тексті комюніке йдеться, що війна рф проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН, які засудили російську агресію.

Крім того, текст спільного комюніке вже опубліковано на сайті Президента України. 

Питання ядерної безпеки: 

Запорізька АЕС має працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України. Використання та загрози ядерної зброї у війні в Україні є недопустимим.

Продовольча безпека: 

має бути забезпечено вільне і повне судноплавство і доступ до портів на Чорному та Азовському морях. Продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю.

Питання військовополонених та депортованих цивільних: 

Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі цивільні мають бути повернуті в Україну.

Нагадаємо, що цими вихідними в Швейцарії проходить Самі миру. 
саміт миру

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