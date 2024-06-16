Опубліковано список країн, які підписали спільне комюніке Саміту миру і текст договору

Про це передає Радіо Свбвода

Серед тих, хто комюніке не підписав: Туреччиан, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

В тексті комюніке йдеться, що війна рф проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН, які засудили російську агресію.

Крім того, текст спільного комюніке вже опубліковано на сайті Президента України.

Питання ядерної безпеки:

Запорізька АЕС має працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України. Використання та загрози ядерної зброї у війні в Україні є недопустимим.

Продовольча безпека:

має бути забезпечено вільне і повне судноплавство і доступ до портів на Чорному та Азовському морях. Продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю.

Питання військовополонених та депортованих цивільних:

Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі цивільні мають бути повернуті в Україну.