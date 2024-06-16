Reuters опублікував проєкт підсумкової декларації учасників Саміту миру

В проекті підсумкової декларації учасники саміту миру звинувачують війну росії в Україні у спричиненні "масштабних людських страждань і руйнувань" і закликають поважати територіальну цілісність України.

Про це пише агенція Reuters.

Саміт має на меті чинити тиск на росію для припинення конфлікту в Україні.

Крім того, проект комюніке засуджує "війну" росії в Україні, а відсутність Китаю обмежує потенційний вплив рф.

Агенція також пише, що путін окреслив умови для припинення війни напередодні саміту.

Світові лідери зібралися на швейцарському альпійському курорті в суботу, щоб знайти більш широкий консенсус щодо мирних пропозицій України на саміті, якого уникав Китай і який росія вважала марною тратою часу, підштовхуючи своїх конкурентів до планів припинення вогню здалеку.

В саміті взяли участь понад 90 країн, але відсутність Китаю, зокрема, затьмарила сподівання на те, що саміт продемонструє росію як глобальну ізоляцію, тоді як нещодавні військові розвороти поставили Київ на задвірки.

Переговори були зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча та ядерна безпека. Але Туреччина і Саудівська Аравія, які претендували на проведення ще одного подібного заходу, заявили, що для досягнення значного прогресу необхідна участь росії.

Проект підсумкової декларації саміту, з яким ознайомилося агентство Reuters, звинувачує Росію у "війні" в Україні, яка спричинила "масштабні людські страждання і руйнування", і закликає поважати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру.