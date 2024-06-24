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ПОЛІТИКА

Америка повинна збільшити витрати на оборону – The Times

24 червня 2024, 14:53
Америка повинна збільшити витрати на оборону – The Times
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Гроші, витрачені на соціальні та екологічні цілі, повинні бути використані на кораблі та зброю, оскільки Китай і росія погрожують випередити США.

Уряди, що змінювали один одного, збільшували соціальні виплати й "зелені" видатки, водночас зменшуючи частку виробництва в США, що витрачається на військові потреби. За часів Рейгана (40-го президента США) на оборону виділяли близько 5% ВВП; зараз країна витрачає близько половини цього показника. І все це в той час, коли Китай, Північна Корея і Росія координують свої розробки озброєнь і розвідувальні можливості, щоб витіснити американську владу новим світовим порядком.

Про це пише Ірвін Стельцер, директор групи досліджень економічної політики Гудзонського інституту у газеті The Times.

Як наслідок, Китай, маючи найбільший у світі військово-морський флот, перешкоджає просуванню США в Південно-Китайському морі; хусити змушують Америку розгортати й витрачати дефіцитні ресурси в Червоному морі; Іран фінансує бойовиків, які вбивають американців; а Північна Корея, стратегічний партнер владіміра путіна, розробляє ядерну зброю, здатну досягти американських баз на острові Гуам у північній частині Тихого океану.

"Перспектива другого терміну Джо Байдена не більше заспокоює наших союзників, ніж другий термін Трампа. Байден вважає за краще витрачати дефіцитні кошти на мости і ями на дорогах, а не на кораблі і боєприпаси. Його ліві вимагають збільшення витрат на соціальні виплати та боротьбу зі зміною клімату, замість того, щоб готуватися до того часу, коли Сі Цзіньпін вирішить захопити Тайвань", — вважає Стельцер.

Хороша новина полягає в тому, що американські політики, можливо, нарешті усвідомили загрозу, яку створює недостатнє фінансування зовнішньої політики. Минулого тижня комітет Сенату додав 25 мільярдів доларів до запропонованих асигнувань на оборонний бюджет.

Це перевищує ліміт, раніше узгоджений між президентом і лідером республіканців у Палаті представників. А провідний республіканець у сенатському комітеті з питань збройних сил закликає до збільшення оборонних витрат з післявоєнного мінімуму в 2,7% до 5% ВВП.

"Оскільки бюджетний дефіцит Америки, за прогнозами, сягне 1,92 трильйона доларів цього року — 7% ВВП і 14% у 2023 році — необхідно буде підвищити податки й перевести кошти з "зелених" і соціальних видатків на оборону", — підсумовує Стельцер.

СШАоборонавійна

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