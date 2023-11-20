Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від США

У ньому - більше артилерії та снарядів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Про це він сказав під час відеозвернення у понеділок, 20 листопада.

За словами Зеленського, Україна отримає більше артилерії, снарядів, "які потрібні саме зараз". Він подякував США за підтримку.

Також президент назвав "дуже продуктивною" розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі.

Нагадаємо, що 20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. На зустрічі із Зеленським він підтвердив, що Вашингтон разом із союзниками продовжить допомагати Україні з її першочерговими потребами на полі бою і довгостроковими оборонними потребами.

Разом із главою Пентагону в Україну приїхав командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.

Візит відбувся перед онлайн-зустріччю у форматі Рамштайн, у якій 22 листопада візьмуть участь близько 50 країн.