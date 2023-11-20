Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від США

20 листопада 2023, 20:23
Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від США
Володимир Зеленський
У ньому - більше артилерії та снарядів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

Про це він сказав під час відеозвернення у понеділок, 20 листопада.

За словами Зеленського, Україна отримає більше артилерії, снарядів, "які потрібні саме зараз". Він подякував США за підтримку.

Також президент назвав "дуже продуктивною" розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. 

Нагадаємо, що 20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. На зустрічі із Зеленським він підтвердив, що Вашингтон разом із союзниками продовжить допомагати Україні з її першочерговими потребами на полі бою і довгостроковими оборонними потребами.

Разом із главою Пентагону в Україну приїхав командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.

Візит відбувся перед онлайн-зустріччю у форматі Рамштайн, у якій 22 листопада візьмуть участь близько 50 країн.

допомога арміїОстінвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

Останні матеріали

Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється