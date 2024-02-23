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Зеленський пояснив, чому звільнив Залужного

23 лютого 2024, 09:53
Зеленський пояснив, чому звільнив Залужного
Глава держави зазначив, що було дуже необхідне перезавантаження у менеджменті топ-командування Збройних сил.

Валерій Залужний пішов у відставку, оскільки Збройним силам України було потрібне часткове перевантаження, щоб стати більш технологічними і швидкими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу FOX News.

Глава держави зазначив, що було дуже необхідне перезавантаження у менеджменті топ-командування Збройних сил, але, водночас, "ми не говоримо про перезавантаження напрямків дій".

За його словами, необхідність зміни командування було обумовлене тим, що "деякі речі не змінювались упродовж певного часу".

"Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, зокрема технологічно, і звичайно швидкими. Час є гроші. А в нашому випадку, час є людські життя", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заперечив, що відправив Залужного у відставку через існування політичної конкуренції.

"Це його вибір. Він захищав нашу країну. І за це я нагородив його зіркою Героя України. Я дуже йому вдячний", - додав глава держави.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

 

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