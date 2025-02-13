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Зеленський пояснив санкції проти Порошенка

13 лютого 2025, 16:35
Зеленський пояснив санкції проти Порошенка
Президент сказав, що санкції знімуть, якщо кошти повернуть Україні
Президент Володимир Зеленський пояснив застосування санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго, Геннадія Боголюбова.
 
Про це він сказав під час візиту на АЕС.
 
Ці обмежувальні заходи не будуть останніми, і що впровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни, передає Суспільне. 
 
За словами президента, ці дані отримані фінансовим моніторингом. Він також сказав, що Порошенко і Медведчук – "партнери у цьому кейсі".
 
"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", – сказав він. 
 
Також президент сказав, що є дані про відмивання коштів через благодійні фонди, які покликані допомагати армії. За його словами, гроші нібито потрапляли в руки членів партії. Ні фонду, ні партії не уточнив.
 
Президент заявив також, що санкції можуть зняти, якщо особи, проти яких їх вжили, повернуть виведені з держави кошти. Ці кошти спрямують на оборону. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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