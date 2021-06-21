Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

Президент України Володимир Зеленський 22 червня в межах Всеукраїнського форуму презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський у вівторок долучиться до роботи Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна", що триватиме в Києві 22-24 червня. У перший день заходу, який буде присвячено темі "Активна Україна", глава держави презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники форуму, серед яких - представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту, обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар’єрності у спорті.

У другий день заходу, темою якого буде "Свідома Україна", відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації культури здорового харчування, що є основою програми "Нова українська школа - простір здоров’я".

Тема третього дня форуму - "Життєлюбна Україна". Учасники заходу висловлять своє бачення того, як продовжити тривалість та підвищити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні чинники, які впливають на здоров’я нації.

Всеукраїнський Форум "Україна-30. Здорова Україна" відбудеться 22-24 червня.

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